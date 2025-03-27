Насколько увеличится население Казахстана к 2050 году: в Минтруда озвучили данные

На заседании комитета сената вице-министр труда и соцзащиты населения Олжас Анафин озвучил демографический прогноз на 2050 год, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерством труда и соцзащиты населения на ежегодной основе разрабатываются демографические прогнозы, которые на текущий момент свидетельствуют о том, что население Казахстана продолжит рост. Ожидается, что к 2050-му году численность жителей достигнет 27,5 млн человек. Тем не менее в региональном разрезе этот рост будет неоднородным.

Основная часть придется на мегаполисы, в том числе и за счет миграции. Только за 2024 год население мегаполисов за счет миграции выросло на 127 тысяч человек. При этом северные, центральные и восточные регионы сталкиваются с депопуляцией населения. Причиной этого являются процессы естественного движения населения и миграции", - сообщил вице-министр Минтруда Олжас Анафин.

Средний возраст населения для северных регионов Казахстана составляет 37 лет, в Северо-Казахстанской области - 39 лет, в центральной и восточной части - 36 лет. При этом средний возраст населения Казахстана составляет всего 32 года.

"Средний возраст в Казахстане к 2050 году вырастет до 33-х лет. В северных регионах ожидается рост до 41-го года и до 40 лет в центральной и восточной частях", - добавил вице-министр

По данным Анафина, в отношении миграции положительное сальдо в 2024 году отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Население, при этом, продолжает покидать северные регионы, отмечает спикер.

"Из-за особенностей возрастной структуры населения ожидается, что до 2027-го года показатели рабочей силы будут иметь небольшой прирост или его отсутствие. Однако после этого периода прогнозируется ускорение притока на рынок труда.

Так, показатель рабочей силы в 10 миллионов человек ожидается к 2030-му году, в 11 миллионов человек к 2037 году, а в 12 миллионов человек - к 2044-му году. Основной приток рабочей силы будет сохраняться в мегаполисах", - добавил вице-министр.

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало данные по численности населения Казахстана. На 1 января 2025 года в стране проживает 20 286 084 человека.

Последние данные о численности населения Казахстана мы публиковали в декабре прошлого года. Тогда также были названы самые густонаселенные города страны.

В ноябре 2024 года отмечалось, что наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской и Мангистауской областях.

В октябре прошлого года также сообщалось, что женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин.