Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Морозы и осадки: резкое похолодание ожидается в Казахстане

Опубликовано:

Дождь с переходом в снег
Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане в ближайшие дни из-за антициклона в некоторых регионах ожидаются морозы, осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять антициклон, который охватывает большую часть территории республики, где ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега. В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

На западе страны ожидается температура ночью 5 градусов мороза-5 градусов тепла, днем 10-18 градусов тепла.

На северо-западе основной фон температуры - ночью 0-10 градусов мороза, днем 7-15 градусов тепла.

На севере температура ночью 0-10 градусов мороза, днем 5-13 градусов тепла.

В центре страны повышение температуры ночью от 2-14 градусов мороза до 7 градусов мороза-1 градусов тепла, днем от 5-10 градусов тепла до 10-15 градусов тепла.

На востоке ночная температура повысится от 5-25 градусов до 0-15 градусов мороза, днем от 0-10 градусов тепла до 5-15 тепла градусов.

В южных регионах температура ночью 5 градусов мороза-5 градусов тепла, днем 5-13 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Казахстане ожидается похолодание, в ближайшие дни синоптики прогнозируют гололед, ветра и метель.

Ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230647-morozy-i-osadki-rezkoe-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane/