Морозы и осадки: резкое похолодание ожидается в Казахстане

В Казахстане в ближайшие дни из-за антициклона в некоторых регионах ожидаются морозы, осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять антициклон, который охватывает большую часть территории республики, где ожидается погода преимущественно без осадков.

Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега. В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

На западе страны ожидается температура ночью 5 градусов мороза-5 градусов тепла, днем 10-18 градусов тепла.

На северо-западе основной фон температуры - ночью 0-10 градусов мороза, днем 7-15 градусов тепла.

На севере температура ночью 0-10 градусов мороза, днем 5-13 градусов тепла.

В центре страны повышение температуры ночью от 2-14 градусов мороза до 7 градусов мороза-1 градусов тепла, днем от 5-10 градусов тепла до 10-15 градусов тепла.

На востоке ночная температура повысится от 5-25 градусов до 0-15 градусов мороза, днем от 0-10 градусов тепла до 5-15 тепла градусов.

В южных регионах температура ночью 5 градусов мороза-5 градусов тепла, днем 5-13 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Казахстане ожидается похолодание, в ближайшие дни синоптики прогнозируют гололед, ветра и метель.

Ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.