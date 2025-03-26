Дождь и до 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 26 марта, в Астане и Алматы обещают погоду без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную, солнечную погоду. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230509-dozhd-i-do-15-gradusov-moroza-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/