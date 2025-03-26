Дождь и до 15 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 26 марта, в Астане и Алматы обещают погоду без осадков, а жителей Шымкента предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную, солнечную погоду. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 8 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.