Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Движение ограничили на трех республиканских автодорогах в Казахстане

Опубликовано:

Заснеженная трасса
Метель. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

На данный момент в трех областях Казахстана на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

Как сообщается в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 18 часов в трех областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

  • Актюбинская область: автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", 3-92 км;
  • Костанайская область: на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (РФ);
  • Северо-Казахстанская область: автодорога "обход города Петропавловск", км 4-7, с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль.

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 26 марта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230484-dvizhenie-ogranichili-na-treh-respublikanskih-avtodorogah-v-kazahstane/