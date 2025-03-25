Движение ограничили на трех республиканских автодорогах в Казахстане
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На данный момент в трех областях Казахстана на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".
Как сообщается в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 18 часов в трех областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
- Актюбинская область: автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", 3-92 км;
- Костанайская область: на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (РФ);
- Северо-Казахстанская область: автодорога "обход города Петропавловск", км 4-7, с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль.
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 26 марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230484-dvizhenie-ogranichili-na-treh-respublikanskih-avtodorogah-v-kazahstane/