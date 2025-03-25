Движение ограничили на трех республиканских автодорогах в Казахстане

На данный момент в трех областях Казахстана на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

Как сообщается в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол", по состоянию на 18 часов в трех областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область: автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", 3-92 км;

Костанайская область: на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (РФ);

Северо-Казахстанская область: автодорога "обход города Петропавловск", км 4-7, с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль.

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 26 марта.