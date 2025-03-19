Усиление ветра с метелями: в Казахстане прогнозируют похолодание

В Казахстане с 20 по 22 марта ожидается похолодание, в ближайшие дни синоптики прогнозируют гололед, ветра и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, с 20 по 22 марта на территорию страны будет смещаться хоолодный антициклон.

"Не успели жители северных регионов порадоваться весенней капели, как на их территорию начнет смещаться холодный антициклон. Он будет вытеснять циклон, который 21 марта принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями.

И уже 22 марта антициклон достигнет северных регионов, принося с собой прекращение осадков, и морозы в ночные часы до -5...-10 градусов", - сообщили в "Казгидромете".

Кроме того, ожидается, что антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.

Напомним, несколько дней назад синоптики сообщили, что большая часть республики будет находиться под влиянием отрога антициклона, по стране ожидалось повышение температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.