Коттедж за 1,3 млрд тенге погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима не смогли продать с аукциона в Алматы
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Коттедж погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима не смогли продать с аукциона в Алматы, который должен был состояться сегодня, 26 марта, в 10.00, передает корреспондент NUR.KZ.
Стартовая цена коттеджа составляла 1 381 890 000 тенге, при этом желающие его приобрести должны были внести гарантийный взнос в размере 69 094 500 тенге.
Однако на сайте электронной торговой площадки сообщается о том, что торги не состоялись.
"На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена", - говорится в сообщении к лоту.
В описании отмечается, что жилой дом общей площадью 553,6 кв. м расположен на земельном участке площадью 0,14 гектар в микрорайоне Каргалы Бостандыкского района. Дом имеет два этажа и цоколь.
Ранее в акимате Алматы сообщили, что дом принадлежал Бахыту Ибрагиму.
Напомним, в марте прошлого года ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим был найден мертвым. Журналист Михаил Козачков сообщал, что по предварительной версии, бизнесмен совершил суицид. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.
В ноябре стало известно, что полиция прекратила расследование дела о смерти бывшего акционера Qazaq Bank Бахыта Ибрагима.
До этого, в начале февраля 2024 года, сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе. Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.
Что было известно о бизнесмене и бывшем акционере Qazaq Banki Бахыте Ибрагиме, мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230598-kottedzh-za-1-3-mlrd-tenge-pogibshego-biznesmena-bahyta-ibragima-ne-smogli-prodat-s-aukciona-v-almaty/