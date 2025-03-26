Коттедж за 1,3 млрд тенге погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима не смогли продать с аукциона в Алматы

Коттедж погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима не смогли продать с аукциона в Алматы, который должен был состояться сегодня, 26 марта, в 10.00, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовая цена коттеджа составляла 1 381 890 000 тенге, при этом желающие его приобрести должны были внести гарантийный взнос в размере 69 094 500 тенге.

Однако на сайте электронной торговой площадки сообщается о том, что торги не состоялись.

"На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена", - говорится в сообщении к лоту.

В описании отмечается, что жилой дом общей площадью 553,6 кв. м расположен на земельном участке площадью 0,14 гектар в микрорайоне Каргалы Бостандыкского района. Дом имеет два этажа и цоколь.

Ранее в акимате Алматы сообщили, что дом принадлежал Бахыту Ибрагиму.

Напомним, в марте прошлого года ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим был найден мертвым. Журналист Михаил Козачков сообщал, что по предварительной версии, бизнесмен совершил суицид. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.

В ноябре стало известно, что полиция прекратила расследование дела о смерти бывшего акционера Qazaq Bank Бахыта Ибрагима.

До этого, в начале февраля 2024 года, сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе. Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.

Что было известно о бизнесмене и бывшем акционере Qazaq Banki Бахыте Ибрагиме, мы писали здесь.