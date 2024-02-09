Дело Жомарта Ертаева: один из фигурантов вышел на свободу

Стало известно о том, что один из осужденных по делу о хищении 144 млрд тенге вышел на свободу - информацию подтвердили в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете сообщили, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершению срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.

Жомарт Ертаев, который также был осужден по этому делу, в настоящее время отбывает наказание в учреждении № 72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу.

В КУИС добавили, что рассмотрение ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении входит в компетенцию судебных органов.

Дело Жомарта Ертаева

Экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. Задержали экс-банкира в Москве, чтобы после доставить его в столицу Казахстана.

Суд на Ертаевым в Алматы длился почти год - начался он в декабре 2019 года. Стоит отметить, что в общей сложности на скамье подсудимых оказались 39 подозреваемых.

Сам экс-банкир признал свою вину в полном объеме и во время последнего слова попросил прощения у всех, в том числе, других подсудимых.

16 ноября 2020 года экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, также были вынесены приговоры другим фигурантам.

В 2021 году Ертаеву смягчили приговор до девяти лет. Смягчили приговор и в отношении Игоря Мажинова и Бахыта Ибрагима. Первый получил семь лет ограничения свободы, второй - семь лет лишения свободы.