Полиция прекратила расследование дела о смерти бывшего акционера Qazaq Bank

Сегодня, 29 ноября, стало известно о прекращении полицией уголовного дела о смерти Бахыта Ибрагима, бывшего акционера Qazaq Bank, передает NUR.KZ.

Причины прекращения расследования смерти Бахыта Ибрагима корреспонденту NUR.KZ разъяснили в полиции Алматы.

"Управлением полиции Алмалинского района по данному факту проведено досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР по ст. 105 ч. 1 УК РК.

Назначены соответствующие экспертные исследования.

По результатам комплекса следственных мероприятий производство по уголовному делу прекращено на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 УК РК.

Данное решение утверждено прокуратурой Алмалинского района города Алматы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Уточним, согласно комментарию полиции, дело было зарегистрировано по статье "Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", а закрыто по статье "Осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий".

Напомним, в марте этого года ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим был найден мертвым. Журналист Михаил Козачков сообщал, что по предварительной версии, бизнесмен совершил суицид. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.

До этого, в начале февраля, сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе. Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.

Что было известно о бизнесмене и бывшем акционере Qazaq Banki Бахыте Ибрагиме, мы писали здесь.

Дело Жомарта Ертаева

Экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. Задержали экс-банкира в Москве, чтобы после - доставить его в столицу Казахстана.

Суд на Ертаевым в Алматы длился почти год - начался он в декабре 2019 года. Стоит отметить, что в общей сложности на скамье подсудимых оказались 39 подозреваемых.

Сам экс-банкир признал свою вину в полном объеме и во время последнего слова попросил прощения у всех, в том числе у других подсудимых.

16 ноября 2020 года экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, также были вынесены приговоры другим фигурантам.

В 2021 году Ертаеву смягчили приговор до девяти лет. Смягчили приговор и в отношении Игоря Мажинова и Бахыта Ибрагима. Первый получил семь лет ограничения свободы, второй - семь лет лишения свободы.