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Найден мертвым вышедший ранее на свободу фигурант дела Жомарта Ертаева

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Место преступления
Место преступления. Иллюстративное фото: pexels.com

Ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыит Ибрагим найден мертвым. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

Изначально о смерти бизнесмена сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

"Поступила информация, что в Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим, бывший зять экс-премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Предварительная версия - суицид", - написал Козачков.

В департаменте полиции Алматы нашему корреспонденту подтвердили эту информацию.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, в начале февраля сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.

Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.

Дело Жомарта Ертаева

Экс-банкира Жомарта Ертаева в 2018 году обвинили в хищении 144 млрд тенге. Задержали экс-банкира в Москве, чтобы после - доставить его в столицу Казахстана.

Суд на Ертаевым в Алматы длился почти год - начался он в декабре 2019 года. Стоит отметить, что в общей сложности на скамье подсудимых оказались 39 подозреваемых.

Сам экс-банкир признал свою вину в полном объеме и во время последнего слова попросил прощения у всех, в том числе у других подсудимых.

16 ноября 2020 года экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы, также были вынесены приговоры другим фигурантам.

В 2021 году Ертаеву смягчили приговор до девяти лет. Смягчили приговор и в отношении Игоря Мажинова и Бахыта Ибрагима. Первый получил семь лет ограничения свободы, второй - семь лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069319-nayden-mertvym-vyshedshiy-ranee-na-svobodu-figurant-dela-zhomarta-ertaeva/

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