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Коттедж погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима выставили на продажу в Алматы (фото)

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Коттедж
Коттедж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Коттедж, ранее принадлежащий погибшему бизнесмену Бахыту Ибрагиму, выставили на продажу в Алматы. Его начальная стоимость составляет 1 381 890 000 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как говорится в описании, жилой дом общей площадью 553,6 кв. м. расположен на земельном участке площадью 0,14 гектар в микрорайоне Каргалы Бостандыкского района. Его стартовая стоимость - 1 381 890 000 тенге, однако аукцион проводится на понижение цены.

Коттедж
Коттедж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Между тем, в приложенных к лоту документах указана рыночная цена - 460 630 000 тенге.

В описании также говорится, что дом имеет два этажа и цоколь.

Коттедж
Бассейн во дворе. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Торги пройдут 26 марта, при этом участники должны внести гарантийный взнос в размере 69 094 500 тенге.

В акимате Алматы, между тем, корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дом ранее принадлежал Бахыту Ибрагиму.

Коттедж
Гараж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Коттедж
Коттедж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Коттедж
Коттедж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Коттедж
Коттедж. Фото: sauda.e-qazyna.kz

Напомним, в марте прошлого года ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим был найден мертвым. Журналист Михаил Козачков сообщал, что по предварительной версии, бизнесмен совершил суицид. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.

В ноябре стало известно, что полиция прекратила расследование дела о смерти бывшего акционера Qazaq Bank Бахыта Ибрагима.

До этого, в начале февраля 2024 года, сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе. Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.

Что было известно о бизнесмене и бывшем акционере Qazaq Banki Бахыте Ибрагиме, мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225765-kottedzh-pogibshego-biznesmena-bahyta-ibragima-vystavili-na-prodazhu-v-almaty-foto/