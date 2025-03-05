Коттедж погибшего бизнесмена Бахыта Ибрагима выставили на продажу в Алматы (фото)
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Коттедж, ранее принадлежащий погибшему бизнесмену Бахыту Ибрагиму, выставили на продажу в Алматы. Его начальная стоимость составляет 1 381 890 000 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
Как говорится в описании, жилой дом общей площадью 553,6 кв. м. расположен на земельном участке площадью 0,14 гектар в микрорайоне Каргалы Бостандыкского района. Его стартовая стоимость - 1 381 890 000 тенге, однако аукцион проводится на понижение цены.
Между тем, в приложенных к лоту документах указана рыночная цена - 460 630 000 тенге.
В описании также говорится, что дом имеет два этажа и цоколь.
Торги пройдут 26 марта, при этом участники должны внести гарантийный взнос в размере 69 094 500 тенге.
В акимате Алматы, между тем, корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дом ранее принадлежал Бахыту Ибрагиму.
Напомним, в марте прошлого года ранее осужденный казахстанский бизнесмен Бахыт Ибрагим был найден мертвым. Журналист Михаил Козачков сообщал, что по предварительной версии, бизнесмен совершил суицид. В полиции возбудили уголовное дело и начали расследование.
В ноябре стало известно, что полиция прекратила расследование дела о смерти бывшего акционера Qazaq Bank Бахыта Ибрагима.
До этого, в начале февраля 2024 года, сообщалось, что Бахыт Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе. Он был осужден по делу о хищении 144 млрд тенге вместе с экс-банкиром Жомартом Ертаевым.
Что было известно о бизнесмене и бывшем акционере Qazaq Banki Бахыте Ибрагиме, мы писали здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2225765-kottedzh-pogibshego-biznesmena-bahyta-ibragima-vystavili-na-prodazhu-v-almaty-foto/