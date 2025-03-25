Сильный ветер, туман, дождь: непогоду обещают на большей части Казахстана

В нескольких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 26 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на прогноз РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 26 марта в области Ұлытау ожидается ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидается туман, порывы до 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Также туман прогнозируют ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области. В Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15 м/с.

В Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, востоке области туман. В горах Туркестанской области временами ожидаются дождь, снег, туман.

В горных районах области Жетісу ожидается ночью и утром туман, порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Также в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, снег, гололед, порывы ветра 23-28 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие дни понижение температуры воздуха ночью ожидается по всей стране и выпадение осадков на юге, юго-востоке и востоке ожидается в Казахстане.

Добавим, что согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте - мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно - выше нормы на 1-2 градуса. Но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.