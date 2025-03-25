Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дождь, снег и похолодание до -12 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Опубликовано:

Женщина с коляской
Женщина с коляской. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 25 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают ухудшение погоды. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230373-dozhd-sneg-i-poholodanie-do-12-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь, снег и похолодание до -12 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник