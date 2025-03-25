Дождь, снег и похолодание до -12 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 25 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают ухудшение погоды. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь и снег. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.