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25-градусные морозы и метель: похолодание ждет некоторых казахстанцев в ближайшие три дня

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Дождь с переходом в снег
Дождь с переходом в снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Понижение температуры воздуха ночью по всей стране и выпадение осадков на юге, юго-востоке и востоке ожидается в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет" .

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два атмосферных процесса.

Антициклон, который охватит северные и центральные регионы РК - здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

Циклон окажет свое влияние на юг, юго-восток, восток республики, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, образованию гололедицы, усилению ветра, на востоке страны ожидается низовая метель. В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость.

В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха на всей территории РК.

Температурный фон:

  • На западе страны температура ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.
  • На юго-западе температура ночью 0-8 тепла, днем 8-15 тепла.
  • На северо-западе основной фон температуры - ночью 1-12 мороза, днем 3-12 тепла.
  • На севере повышение температуры ночью от 7-15 мороза до 3-11 мороза, днем от 3 мороза - 5 тепла до 3-12 тепла.
  • В центре страны повышение температуры от 2-17 мороза до 0-10 мороза, днем от 5 мороза - 7 тепла до 4-12 тепла.
  • На востоке ночная температура понизится от 10-18 мороза до 13-25 мороза, днем ожидается повышение 0-15 мороза до 5 мороза - 10 тепла.
  • В южных регионах ночью ожидается понижение от 5 мороза - 11 тепла до 0-10 мороза, днем основной фон температуры 1-13 тепла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230325-25-gradusnye-morozy-i-metel-poholodanie-zhdet-nekotoryh-kazahstancev-v-blizhayshie-tri-dnya/