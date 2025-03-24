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Подъем воды, осадки и пыльная буря: где во вторник объявлено штормовое предупреждение

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Река вышла из берегов
Река. Иллюстративное фото: I just try to tell my emotions/Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение по ряду регионов Казахстана в связи со сложной погодной обстановкой, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 марта на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер на западе, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Конаеве ночью ожидается туман. Ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

25 марта в горных районах области Жетісу ожидаются осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ночью и утром туман. Ветер на востоке, в центре, горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами порывы скоростью 23-28 м/с.

В Талдыкоргане 25 марта ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Также, в области Жетісу в связи с прогнозом сильных осадков с 25-27 марта в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

25 марта ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.

Вместе с тем, в Акмолинской области в период 25-27 марта в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

25 марта на юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на севере, в горных районах области скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза.

Также, в Туркестанской области в связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах 25-26 марта 2025 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Восточно-Казахстанской области в период 25-27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключены образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

25 марта ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Ветер на западе, севере, в центре области скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с.

В Семее 25 марта ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Вместе с тем, в области Абай в период 25-27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключены образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

25 марта в Карагандинской области ожидается на севере, юге области временами туман. На дорогах гололедица. Ночью на севере, востоке области ветер, порывы скоростью 15-18 м/с.

В Караганде ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

25 марта в области Ұлытау ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. На западе, востоке, в центре области ветер, временами порывы скоростью 15-20 м/с.

В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Ветер утром и днем: порывы скоростью 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью ожидается ветер на севере, востоке, юге - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке области, днем на западе, севере области ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Петропавловске 25 марта днем ожидается ветер: порывы скоростью 15-20 м/с.

25 марта в Жамбылской области ожидаются ночью на западе, юге, в горных районах области осадки, гололед, в горных районах области - временами сильные осадки (дождь, снег), днем в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с.

В Таразе 25 марта ожидается ночью и утром дождь. Временами туман. Ветер утром и днем - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ночью и утром на юге, востоке области туман.

25 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ночью на севере, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, днем скорость ветра также 15-20 м/с, на севере, в центре области порывы скоростью 23 м/с.

В Кызылорде 25 марта ветер - скорость 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230362-podem-vody-osadki-i-pylnaya-burya-gde-vo-vtornik-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/