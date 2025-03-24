Маленькая казахстанка раздала баурсаки на Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)

В Сети появилось видео, как маленькая девочка в национальной казахской одежде раздает баурсаки на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США, передает NUR.KZ.

Видео с раздачей баурсаков опубликовала в своем Instagram-аккаунте мама девочки. На кадрах запечатлено, как девочка в национальной одежде подходит с корзинкой баурсаков к гуляющим людям, и как восторженно они реагируют, принимая угощение, снимая фото и видео и улыбаясь.

Помимо обычных прохожих, девочка угостила также аниматоров в костюмах супергероев - Бэтмена, Человека-Паука и Годзиллы.

Как рассказала мама девочки Telegram-каналу ZTB NEWS, они недавно переехали в США, и для нее было важно поделиться частичкой казахской культуры, показать, что Наурыз - это праздник добра, единства и щедрости.

Добавим, ранее 20 марта на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в США появилось видеопоздравление с Наурызом от казахстанцев.

Отметим, ранее на сайте Белого дома США появилось поздравление с Наурызом. Президент США Дональд Трамп поздравил всех, кто празднует Наурыз, с этим праздником.

В Казахстане Наурыз мейрамы отмечают с 21 по 23 марта. В связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.