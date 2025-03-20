Белый дом опубликовал поздравление с Наурызом

На сайте Белого дома США появилось поздравление с Наурызом. Президент США Дональд Трамп отмечает "вклад персидского народа" и поздравляет всех, кто празднует Наурыз, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на официальном сайте Белого дома. Пресс-служба Белого дома от лица президента США передает самые теплые пожелания "всем тем, кто в Соединенных Штатах и ​​во всем мире отмечает древний праздник Наурыз".

"Наурыз - радостное событие для персидского народа, знаменующее начало весны и персидского Нового года. Эта давняя традиция представляет собой время для размышлений о благословениях предыдущего года и подготовки к предстоящей весне, с обновленным духом оптимизма.

Персидский народ с его яркой культурой и исключительными талантами в таких областях, как математика, наука, юриспруденция, технологии и искусство, вносит большой неотъемлемый вклад в общество. От имени Соединенных Штатов я выражаю свои самые добрые пожелания в связи с радостным праздником", - говорится в сообщении от лица Трампа.

Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта. Вторник, 25 марта - для них рабочий день.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечат в текущем году дополнительные выходные. Какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.