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Поздравление с Наурызом от казахстанцев появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)

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Поздравление с Наурызом
Поздравление с Наурызом. Кадр из видео: instagram.com/greycardinals

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в США появилось видеопоздравление с Наурызом от казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Grey Cardinals.

Видеоролик на Таймс-сквер разметило казахстанское PR-агентство Grey Cardinals. Видео появилось также в Instagram-аккаунте агентства.

Компания отметила, что ролик транслировался в течение трех дней и его посмотрело несколько миллионов жителей и гостей Нью-Йорка.

"Наурыз - это символ обновления, гостеприимства и уважения к традициям, и мы рады представить нашу страну в сердце мировой метрополии.

Мы продолжаем продвигать Казахстан на глобальной арене, показывая миру его богатую культуру и самобытность", - подчеркнули в компании.

В подписи к посту отмечается, что этот проект стал одним из способов празднования 10-летия компании на рынке.

Отметим, ранее на сайте Белого дома США появилось поздравление с Наурызом. Президент США Дональд Трамп поздравил всех, кто празднует Наурыз, с этим праздником.

В Казахстане Наурыз мейрамы отмечают с 21 по 23 марта. В связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229623-pozdravlenie-s-nauryzom-ot-kazahstancev-poyavilos-na-tayms-skver-v-nyu-yorke-video/