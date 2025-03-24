Самолет Air Astana, летевший из Тбилиси в Алматы, экстренно приземлился в Баку

Самолет авиакомпании Air Astana, летевший по рейсу Тбилиси - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку - пассажиру на борту стало плохо, передает NUR.KZ со ссылкой на Media.az.

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом представителям издания сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан воздушного судна Airbus A321 авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс Тбилиси - Алматы, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

После поступления запроса кризисный центр аэропорта был мобилизован, наземные службы оперативно скоординированы, и приняты все необходимые меры безопасности. Самолет успешно приземлился в 00:25 по местному времени.

Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования.

При этом решением авиакомпании Air Astana отправка рейса до пункта назначения была задержана. Остальные пассажиры были размещены в отеле.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в авиакомпанию Air Astana.

Напомним, в конце января стало известно, что главный врач из области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Мекки.

Также врач из Астаны спасла жизнь пенсионеру на борту самолета - у 85-летнего мужчины упало давление до критической отметки.

По экстренной посадке напомним, ранее в январе вылетевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау. В авиакомпании сообщили, что причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака. Рейс был перенесен в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы.

До этого сообщалось, что самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве.

Летом прошлого года борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.