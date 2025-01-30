Паломнику стало плохо на борту из Мекки: его жизнь спас врач из Жетісу

Главный врач из области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Мекки, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

По данным пресс-службы Минздрава, у пассажира самолета, следовавшего из Мекки в Алматы, резко ухудшилось состояние на почве аллергического заболевания.

"Он принял лекарство от гриппа и заснул, проснулся через час с опухшим лицом. На призыв бортпроводницы откликнулся врач Жаннур Сырымов, который сопровождал своего пожилого отца в этой поездке", - сообщили в Минздраве.

По словам пассажира Мурата Имангазинова, примерно в это время они пролетали над Капскими горами.

"Экипаж принял решение, что если возникнет экстренная ситуация, мы посадим самолет в один из ближайших аэропортов. Но Жаннур Мауленович сказал, что является профессионалом своего дела и благополучно справился. Хочу выразить огромную благодарность врачу который боролся за мою жизнь", - говорит Мурат Имангазинов.

О произошедшем рассказал и сам врач, который сейчас работает главным врачом Коксуской районной больницы.

"Я никогда не думал, что мне придется оказывать медицинскую помощь в воздухе. Пассажир находился в критическом состоянии, у него развился отек Квинке, который мог бы привести к необратимым последствиям. Я ввел препараты, замерил давление и положил таблетки под язык. Затем начал инфузионную терапию", - поделился Жаннур Сырымов.

После приземления в Алматы самолет встретила бригада скорой помощи, а пациент был экстренно доставлен в больницу. Далее его состояние стабилизировалось, и вскоре он вернулся домой в Павлодар.

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Кроме того, в сентябре прошлого года военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Об этом стало известно из благодарственного письма женщины.