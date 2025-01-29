Врач из Астаны спасла пожилого пассажира во время полета в Москву

Врач из Астаны спасла жизнь пенсионеру на борту самолета - у 85-летнего мужчины упало давление до критической отметки, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Инцидент произошел 24 января на борту рейса Астана-Москва.

Одному из пассажиров внезапно стало плохо, требовалось оказание экстренной медицинской помощи

Благодаря слаженным действиям выпускницы Медицинского университета Астана и врача-отоневролога БСМ УДП РК Карлыгаш Бакировой пожилого мужчину удалось спасти.

К️к оказалось, во время полета Виктор Карпин, летевший с внуком, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Бортпроводники обратив внимание на состояние пассажира, вызвали медработника через громкую связь.

На помощь незамедлительно откликнулась Карлыгаш Бакирова.

Пациент страдал гипертонией, однако при осмотре врачом выяснилось, что его давление критически упало до 50/30 мм рт. ст., а пульс не прощупывался.

"️Ситуация требовала немедленных действий. Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию (СЛР), что позволило временно стабилизировать состояние пациента. Врач также настояла на экстренной посадке, и экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту Уфы", - сообщили в ведомстве.

После посадки Виктор Алексеевич был передан в руки медиков, а позже его состояние стабилизировалось.

Отмечается, что Карлыгаш Бакирова продолжила поддерживать связь с внуком пассажира, который подтвердил положительную динамику и профессионализм врачей.

Стоит отметить, что ранее в январе интерн Динмухаммед Бектурган во время полета на самолете авиакомпании Qazaq Air спас жизнь пассажиру. Во время рейса Кызылорда - Астана пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.

В октябре 2024 года заведующий отделением хирургии в горбольнице №7 Алматы, профессор Муса Сахипов помог пассажиру, которому стало плохо во время полета.

Кроме того, в сентябре прошлого года военный врач помог казахстанке, когда ей стало плохо в самолете рейсом Анталья - Алматы. Об этом стало известно из благодарственного письма женщины.