Вылетевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау
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В Air Astana прокомментировали инцидентом с самолетом Airbus A321, который летел из Алматы в Анталью и совершил экстренную посадку в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени. По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - говорится в сообщении Air Astana в Telegram-канале.
Отмечается, что рейс перенесен на 9 января в 09:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы.
Вместе с тем пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье.
Сегодня Air Astana и FlyArystan объявили о задержках рейсов из-за непогоды в Алматы, а в международном аэропорту Алматы заявили, что была задержана часть рейсов на вылет из-за сложных погодных условий.
Напомним, ранее сообщалось, что самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Алматы, вынужденно сел в Москве.
В конце августа борт, вылетевший направлением Алматы - Атырау, вернулся в аэропорт спустя 15 минут после взлета - у одного из пассажиров случился инфаркт. Мужчину передали медикам скорой помощи и экстренно доставили в больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209544-letevshiy-v-antalyu-samolet-air-astana-ekstrenno-sel-v-aktau/