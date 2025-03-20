"Вода в доме": несколько районов затопило в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области из-за резкого потепления талые воды подтопили сразу несколько районов. Затопило дворы и дома в Макинске и Кокшетау, передает "31 канал".

В Акмолинской области из-за резкого потепления талые воды пришли сразу в несколько районов. Кадрами подтопленных домов местные жители делятся в социальных сетях.

"Вода в доме, сегодня вот зашла, качаю, вот та комната - вот, полностью вода", "Это вообще, это ужас, вот она вся по полу, все сверху, это прям вообще ужасно...", - делятся казахстанцы.

В городе Макинске Буландынского района затопило сразу несколько домов. Пришла вода и в дома жителей близ обводного канала в Кокшетау.

Исполняющий обязанности акима города Мурат Исмагамбетов записал видеообращение, в котором обвинил горожан в том, что они не вывезли вовремя снег.

Ситуацию прокомментировал и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Это естественное природное явление, конечно, будет таять, конечно, где-то будет подтапливать… Если есть где-то подтопления, комиссия будет смотреть, насколько объективно есть вина чья. Не вывезли снег - будет нести аким ответственность, если это природная, со стороны пришла вода, тоже будем рассматривать", - сказал аким Акмолинской области.

Напомним, уже в нескольких регионах страны реки вышли из берегов, подтопив населенные пункты и размыв мосты. Так, например, в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

В ЗКО обильное снеготаяние на реке Шидерты привело к размытию грунта вокруг временного моста. Власти отрапортовали, что угрозы для населенных пунктов нет.

Не обошла угроза подтопления и СКО - окраины Петропавловска могут вновь остаться под талыми водами из-за резкого потепления. Сообщалось, что вода уже подступила к домам. Кроме того, боятся большой воды и в новом микрорайоне Бирлик, где поселились те, кто потерял жилье во время прошлогоднего паводка.

Мы обратились в МЧС с официальным запросом, чтобы узнать, какова ситуация с подтоплениями в Казахстане на данный момент. Какова ситуация на данный момент и где есть угрозы подтопления, читайте здесь.