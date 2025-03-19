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Информацию о "миллионе лудоманов" в Казахстане прокомментировали в Минтуризме

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Карты тасуют в руках
Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах сената назвал официальную статистику, сколько человек в Казахстане состоит на учете как лудоманы, передает корреспондент NUR.KZ.

"По нашим данным, 350 тыс. граждан систематически играют - два и более раз. Не значит, что все они являются лудоманами. По данным Минздрава, из них 36 тыс. являются лудоманами, то есть это те, кто страдает зависимостью.

И та информация, что у нас 350 тыс. лудоманов, и еще была информация, что у нас миллион лудоманов - она не подтвердилась и не соответствует действительности", - заявил Ержан Еркинбаев.

В целом, по его словам, в мире примерно 10% от систематически играющих являются зависимыми, и в Казахстане показатели примерно на таком же уровне.

Добавим, также сегодня юрист Национальной ассоциации операторов казино Артем Тимошенко в кулуарах сената рассказал о том, как лудоманы обманывают казино и букмекеров.

Напомним, прошлым летом сообщалось, что с появлением новой онлайн-услуги в приложении eGov mobile более 130 тысяч казахстанцев установили для себя добровольный запрет на ставки в азартных играх.

Кроме того, депутаты сената в двух чтениях одобрили закон, которым чиновникам запрещается делать ставки. Одобренные депутатами поправки в законы касаются игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

"Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - заявил тогда депутат Елнур Бейсенбаев.

Уже в июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

Неделю назад - 12 марта текущего года - стало известно, что в Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229470-informaciyu-o-millione-ludomanov-v-kazahstane-prokommentirovali-v-minturizma/