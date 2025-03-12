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Чиновник лишился должности из-за азартных игр в Мангистауской области

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Чиновник
Мужчина. Иллюстративное фото: masamasa3 / Getty Images

В Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в местный департамент Агентства по делам госслужбы поступила информация, что якобы один из сотрудников Департамента госдоходов делал ставки в азартных играх. В отношении госслужащего было назначено служебное расследование.

"В букмекерскую контору направлен запрос по данному факту. В ответе на запрос указано, что государственный служащий в качестве игрока зарегистрировался в ТОО с 2020 года, а в период с 2023 по 2024 годы на счет азартной игры внесены денежные средства в размере 56 500 тенге и произведено снятие средств в размере 70 550 тенге", - сообщили в ведомстве.

Результат служебного расследования был рассмотрен дисциплинарной комиссией департамента госдоходов по Мангистауской области.

"Факт участия госслужащего в азартных играх путем пополнения счета азартной игры и снятия денежных средств до вступления в силу поправок в Закон "О противодействии коррупции" об ограничении участия в азартных играх, а также после принятия им самим антикоррупционных ограничений, нашел свое подтверждение.

В силу данных обстоятельств государственный служащий приказом руководителя департамента освобожден от должности за нарушение требований законодательства о государственной службе и антикоррупционных ограничений", - сообщили изданию в департаменте Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.

Напомним, в марте 2024 года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

Позже стало известно, что госслужащим запретят играть в азартные игры в Казахстане - депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили проект закона.

Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры, согласно документу, войдут также госслужащие и военнослужащие.

Уже в июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227460-chinovnik-lishilsya-dolzhnosti-iz-za-uchastiya-v-azartnyh-igrah-v-mangistauskoy-oblasti/