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Закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх, вступил в силу в Казахстане

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Игральные карты, фишки и кубики
Карты и фишки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане сегодня, 9 сентября, начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх - в июле он был подписан президентом, передает NUR.KZ.

Вступили в силу поправки по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари. К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам).

Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них.

Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх/пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение. 

Помимо этого были, как ранее сообщалось в официальном Telegram-канале Акорды, усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса. Министерством туризма и спорта будут утверждены типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр/пари, которым должны соответствовать правила субъектов игорного бизнеса.

Установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов. Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности.

В частности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них.

Отметим, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159104-zakon-zapreshchayushchiy-gossluzhashchim-uchastvovat-v-azartnyh-igrah-vstupil-v-silu-v-kazahstane/

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