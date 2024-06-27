Увольнение за игру: запрещающий чиновникам делать ставки закон одобрили в Казахстане

Депутаты сената в двух чтениях одобрили закон, которым чиновникам запрещается делать ставки – документ ушел на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Одобренные депутатами поправки в законы касаются игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

"Да, эта норма (о запрете чиновникам играть в азартные игры – прим. авт.) вошла – она как раз полностью согласуется с петицией, которая была инициирована общественным активистом, председателем общественной организации "Әділдік жолы" Дидаром Смагуловым.

За короткий срок эта петиция была рассмотрена нашим Министерством туризма и спорта. Единогласно все члены рабочей группы приняли решение ее в полном объеме удовлетворить", – сообщил вице-министр Мирас Тулебаев.

По словам спикера, если госслужащий или военнослужащий нарушит запрет и будет ставить ставки или играть в другие азартные игры, он будет отстранен от должности по отрицательным мотивам. При этом штрафных санкций не предусмотрено.

На вопрос о том, смогут ли такие госслужащие затем восстановиться на работе, вице-министр добавил – каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке на дисциплинарных комиссиях.

Напомним, в начале июня мы писали о принятии мажилисом поправок по игорному бизнесу и лотерейной деятельности. Изменения предусматривают запрет на участие в азартных играх для некоторых казахстанцев: тех, кто еще не достиг 21 года, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях, а также для госслужащих и военнослужащих.

"Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - заявил тогда депутат Елнур Бейсенбаев.

Ранее казахстанцы запустили петицию за запрет для чиновников на азартные игры. Авторы петиции предложили решать проблему с чиновниками-лудоманами в государственном масштабе.

Добавим также, что еще в ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому военнослужащим, полицейским и госслужащим запрещено посещать игорные заведения. Это за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей.