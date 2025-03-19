Лудоманы нашли способ обмануть казино и букмекеров

Юрист Национальной ассоциации операторов казино Артем Тимошенко в кулуарах сената рассказал о том, как лудоманы обманывают казино, передает корреспондент NUR.KZ.

Артем Тимошенко говорит, что люди умышленно вносят себя в реестр самоограниченных незадолго до входа в казино.

"Пока система обрабатывает этот запрос, они входят в казино или букмекерскую контору и начинают игру. В случае выигрыша они не говорят, что они самоограниченные, а в случае проигрыша говорят о том, что они находятся в списке самоограниченных, и требует вернуть эти деньги, угрожая обращением в уполномоченный орган о том, что его незаконно допустили к этой игре. Мы предлагаем в качестве инициативы за такие вещи предусматривать и адмответственность", - сказал он.

По его словам, с такими фактами больше сталкиваются букмекеры. На сегодня ими выявлены, по данным спикера, несколько десятков таких случаев по всей стране.

Напомним, прошлым летом сообщалось, что с появлением новой онлайн-услуги в приложении eGov mobile более 130 тысяч казахстанцев установили для себя добровольный запрет на ставки в азартных играх.

Кроме того, депутаты сената в двух чтениях одобрили закон, которым чиновникам запрещается делать ставки. Одобренные депутатами поправки в законы касаются игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

"Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку - сразу увольнение", - заявил тогда депутат Елнур Бейсенбаев.

Уже в июле прошлого года Токаев подписал закон, запрещающий госслужащим играть в азартные игры, который начал действовать 9 сентября 2024 года.

Неделю назад - 12 марта текущего года - стало известно, что в Мангистауской области за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов был отстранен от должности.