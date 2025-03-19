Солнечно, до 24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 19 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают солнечную погоду. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.