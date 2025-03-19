Солнечно, до 24 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 19 марта, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую солнечную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают солнечную погоду. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 5,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229185-solnechno-do-24-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/