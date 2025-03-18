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До 22 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Опубликовано:

Улица в солнечном свете с подтаявшим снегом
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 18 марта, жителей Алматы и Шымкента теплый солнечный день, а астанчан предупреждают о пасмурной погоде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны наоборот прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228837-do-22-gradusov-tepla-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 22 градусов тепла обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник