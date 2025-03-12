Дорогу размыло талыми водами в области Жетісу (видео)

В области Жетісу паводковыми водами размыло участок дороги. Жители региона делятся в соцсетях кадрами, в акимате прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Видеоролик появился на Instagram-странице krisp.tdk.

Автор ролика отметил, что дорога в очень опасном состоянии - на асфальтовом покрытии образовались дыры, сквозь которые видно талую воду.

Акимат Аксуского района на своей Instagram-странице сообщил, что участок уже восстановлен - в качества доказательства ведомство показало, как сейчас выглядит дорога.

"Восстановили подъездную дорогу в село Копа Сыртановского сельского округа. Движение возобновлено", - сообщили в ведомстве.

Однако, как сообщается на странице, пока ограничено движение на другом участке - мост между Аксу и Ойтоганом затопило талой водой.

"В настоящее время движение ограничено, специалисты работают над восстановительными мерами", - сообщили в ведомстве.