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"Удобнее, безопаснее и комфортнее": как "разгрузят" движение по улице Желтоксан в Алматы (видео)

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Вид на Алматы
Вид на Алматы. Кадр из видео: Almaty.tv

За последние три года в Алматы отремонтировали 650 километров дорог и построили 100 километров новых. Власти города намерены также "разгрузить" движение по улице Желтоксан, передает телеканал Almaty.

Улица Желтоксан в Алматы, как отмечается в сюжете телеканала, - это не просто транспортная артерия, а настоящая живая летопись. Эта улица остается одной из важнейших культурных и инфраструктурных связок мегаполиса.

"Ранее эта улица была известна как Иссык-Кульская, так как вела к дороге к известному озеру. Она служила одной из скотопрогонных магистралей, по которой дважды в год перегоняли табуны лошадей, а также отары овец и коз на летние пастбища. Пыльные караваны, степной ветер - таким был облик этой улицы в начале XX века", - рассказал историк Еркин Отеп.

Сегодня улица Желтоксан соединяет центр города с южными районами, проходя через культурные, образовательные и деловые центры. Здесь расположены учебные заведения, административные здания и исторические памятники, среди которых аппаратно-студийный телерадиокомплекс - первое в городе здание с почти полностью остекленным фасадом, ставшее важнейшим медиахабом страны.

Отмечается, что в рамках развития города сегодня власти Алматы разработали новые схемы разгрузки магистрали. Одно из ключевых решений - внедрение системы скоростного автобусного транспорта - BRT. Новая линия протяженностью 4,6 км призвана улучшить транспортную доступность и значительно ускорить движение общественного транспорта.

"В настоящее время ПСД разработано полностью. В этом году прошли государственную экспертизу и в апреле планируем начать строительно-монтажные работы и завершить до конца этого года. В проект входит реконструкция всех светофорных объектов вдоль коридора. Также по проекту коридор, линия БРТ предусмотрена по проезжей части", - отмечает руководитель отдела Управления городской мобильности Данияр Надырханов.

Улица Желтоксан продолжает трансформироваться, чтобы стать удобнее, безопаснее и комфортнее для горожан. Масштабные работы по благоустройству и модернизации проходят во всех районах мегаполиса.

Отмечается, что за три года в Алматы создано 85 новых и реконструировано 71 общественное пространство. Отремонтировано уже 650 км дорог и построено 100 км новых дорог.

А в этом году средним ремонтом планируется охватить еще 300 км и построить более 35 км новых дорог.

Также впервые в Алматы будет реализован проект благоустройства десяти улиц по принципу "От фасада до фасада". В рамках него запланированы модернизация проспекта Достык, улицы Пушкина и Жибек жолы, что значительно повысит комфорт городской среды и сделает мегаполис еще более привлекательным для жителей и гостей города.

Ранее мы рассказывали, как преобразуется проспект Райымбека в Алматы - одна из ключевых магистралей Алматы. Сообщалось, что в этом году там начнется строительство БРТ.

Мы также писали, что в Алматы раньше установленного срока были начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры - на магистральных улицах устраняют образовавшиеся за зиму ямы, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Напомним, в 2024 году в Алматы, по информации акимата, средним ремонтом охватили 274 улицы протяженностью 250 км.

А в конце прошлого года в маслихате сообщали, что в 2025-м на ремонт дорог в южной столице выделили почти 36 млрд тенге. Отмечалось, что продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай.

"В 2025 году запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова и пробивок улицы Саина, от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, проспекта Абая до границы города", - информировали в маслихате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229032-udobnee-bezopasnee-i-komfortnee-kak-razgruzyat-dvizhenie-po-ulice-zheltoksan-v-almaty-video/