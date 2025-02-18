В Алматы начали дорожные работы раньше срока

В Алматы раньше установленного срока начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в ведомстве, работы начаты в рамках программы "Таза Қазақстан".

В Управлении городской мобильности уточнили, что на магистральных улицах устраняют образовавшиеся за зиму ямы, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

"Досрочно запущен асфальтобетонный завод, который в пилотном режиме будет выдавать "теплый асфальт" с энергосберегающими добавками, позволяющими обеспечить уплотнение асфальтобетонной смеси при пониженной температуре воздуха до -5 градусов Цельсия.

Эта технология разработана Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) и опробована на автодороге республиканского значения", - подчеркнули в управлении.

Отмечается также, что вводить ограничения на время дорожных работ мегаполисе не будут.

Ремонт дороги. Фото: акимат Алматы

При этом уточняется, что основные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети будут проводиться районными акиматами и профильным ведомством весной и летом.

Добавим, что по данным акимата, в 2025 году в Алматы планируется отремонтировать 300 км дорог, построить 35 км новых дорог, ввести развязки Сейфуллина - Жансугурова, пробить улицы Саина от Рыскулова до Монке би и проспекта Абая до границы города.

"Данные работы позволят увеличить долю качественных дорог с 92% в 2024 году до 95% в 2025-м", - добавили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году в Алматы, по информации акимата, средним ремонтом охватили 274 улицы протяженностью 250 км.

А в конце прошлого года в маслихате сообщали, что в 2025-м на ремонт дорог в южной столице выделили почти 36 млрд тенге. Отмечалось, что продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай.

"В 2025 году запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова и пробивок улицы Саина, от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, проспекта Абая до границы города", - информировали в маслихате.