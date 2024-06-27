Когда завершат ремонт дорог в Алматы

В акимате Алматы рассказали, на каких улицах начат средний ремонт, а также, когда его планируют завершить, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, работы уже начаты практически во всех районах мегаполиса.

Ремонт 20 магистральных улиц планируется завершить до 25 августа, а районных – до конца октября.

По информации акимата, в текущем году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км.

"На данный момент ведутся работы, не требующие ограничения движения. Это укладка тротуаров, фрезеровка асфальтного покрытия, которая проводится в ночное время. Технология укладки полимерасфальтобетона требует выдержки в 36 часов, поэтому будет производиться сегментарное перекрытие" - отметил заместитель руководителя управления Ернур Абжахан.

Работы уже начаты на улицах:

проспект Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной,

Жандосова от улицы Тимирязева до Манаса,

Утегенова от улицы К. Тауасарулы до К. Салыкова,

Березовского от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева,

Кабдолова от улицы Утеген батыра до проспекта Саина, и другие.

Тургут Озала от улицы Толе би до проспекта Райымбека,

проспект Суюнбая от улицы Бекмаханова до Лавренева и других.

Недавно в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним также, что с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

Еще движение для автотранспорта будет закрыто с 09:00 27 июня до 08:00 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальной до проспекта Достык.