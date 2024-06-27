Когда завершат ремонт дорог в Алматы
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В акимате Алматы рассказали, на каких улицах начат средний ремонт, а также, когда его планируют завершить, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в Управлении городской мобильности, работы уже начаты практически во всех районах мегаполиса.
Ремонт 20 магистральных улиц планируется завершить до 25 августа, а районных – до конца октября.
По информации акимата, в текущем году средним ремонтом будет охвачено 274 улицы протяженностью 250 км.
"На данный момент ведутся работы, не требующие ограничения движения. Это укладка тротуаров, фрезеровка асфальтного покрытия, которая проводится в ночное время. Технология укладки полимерасфальтобетона требует выдержки в 36 часов, поэтому будет производиться сегментарное перекрытие" - отметил заместитель руководителя управления Ернур Абжахан.
Работы уже начаты на улицах:
- проспект Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной,
- Жандосова от улицы Тимирязева до Манаса,
- Утегенова от улицы К. Тауасарулы до К. Салыкова,
- Березовского от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева,
- Кабдолова от улицы Утеген батыра до проспекта Саина, и другие.
- Тургут Озала от улицы Толе би до проспекта Райымбека,
- проспект Суюнбая от улицы Бекмаханова до Лавренева и других.
Недавно в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.
Напомним также, что с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.
Еще движение для автотранспорта будет закрыто с 09:00 27 июня до 08:00 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальной до проспекта Достык.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125134-kogda-zavershat-remont-dorog-v-almaty/