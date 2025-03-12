Как преобразуется проспект Райымбека в Алматы (видео)

Проспект Райымбека, пролегающий через шесть районов мегаполиса - одна из ключевых магистралей Алматы. В этом году там начнется строительство БРТ, передает Almaty.tv.

Сейчас проспект Райымбека - одна из ключевых магистралей города. Это важнейший транспортный коридор, по которому ежедневно движутся автомобили, общественный транспорт и велосипедисты. Вдоль него проходит выделенная автобусная линия - от улицы Пушкина до рынка "Алтын Орда". А в ближайшее время здесь появится система скоростного автобусного транспорта - BRT. Это позволит значительно улучшить пропускную способность и ускорить движение автобусов, обещают специалисты.

"По БРТ у нас проект разработан. По первому, второму и третьему участку также ожидаем выхода проектно-сметной документации. Строительство БРТ планируется начать в этом году. Также акимом Алматы Ерболатом Досаевым поставлена задача, основные работы по проезжей части закончить до конца текущего года", - отметил руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Айдос Жылдикбаев.

Внедрение системы БРТ на проспекте Райымбека существенно повлияет на транспортный каркас мегаполиса. Ожидается снижение нагрузки на дорожную сеть, улучшение экологической обстановки за счет сокращения выбросов от личного транспорта.

Проспект Райымбека играет важную роль не только в наземной, но и в подземной транспортной инфраструктуре города. Именно здесь расположена первая станция алматинского метро - "Райымбек батыр", которую открыли в 2011 году. Она стала частью первой линии метрополитена, положив начало новой эре общественного транспорта в мегаполисе.

Проспект Райымбека прошел долгий путь - от древнего торгового маршрута до важнейшей транспортной артерии мегаполиса. Сегодня он продолжает развиваться, адаптируясь к потребностям современного мегаполиса и его жителей.

Стоит отметить, что за три года в Алматы создано 85 новых и реконструировано 71 общественное пространство. Отремонтировано уже 650 км дорог и построено 100 км новых дорог. В 2025 году средним ремонтом планируют охватить еще 300 км и построить более 35 км новых дорог.

Кроме того, по инициативе акима города впервые по принципу "От фасада до фасада" будет реализован проект благоустройства 10 улиц. В этом году планируется начать работы по проспекту Достык, Пушкина и улицы Жибек жолы. Проект включает модернизацию не только проезжей части, но и благоустройство тротуаров, придомовых территорий, фасадов и озеленение.

Алматы является первым городом по стране, который внедряет международный стандарт по созданию комфортной урбан-среды.

Добавим, ранее мы писали, что в Алматы раньше установленного срока были начаты работы по приведению в порядок дорожной инфраструктуры - на магистральных улицах устраняют образовавшиеся за зиму ямы, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

Напомним, в 2024 году в Алматы, по информации акимата, средним ремонтом охватили 274 улицы протяженностью 250 км.

А в конце прошлого года в маслихате сообщали, что в 2025-м на ремонт дорог в южной столице выделили почти 36 млрд тенге. Отмечалось, что продолжится строительство дорог в присоединенных к городу территориях в микрорайонах Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат Мадиниет, Боралдай.

"В 2025 году запланировано завершение строительства транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова и пробивок улицы Саина, от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, проспекта Абая до границы города", - информировали в маслихате.