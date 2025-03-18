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Ограничения введут на дорогах Алматы из-за празднования Наурыз мейрамы

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Празднование Наурыза в Алматы
Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

Временные ограничения движения транспорта введут в Алматы из-за праздничных мероприятий в честь Наурыз мейрамы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, по данным ведомства, с 19 по 23 марта будет закрыт для движения участок улицы Толе би - от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

Из-за этого на этот период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта - это маршруты №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.

"Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра. При этом маршруты №16 и 126 будут объезжать по указанный участок по улице Гоголя", - проинформировал в акимате.

Кроме того, 22 марта с 06:00 до 11:30 временно перекроют проспект Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

"Просим учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути", - обратились к горожанам в ведомстве.

Отметим, что праздничные мероприятия пройдут в парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана. Куда именно можно сходить и чем заняться на Наурыз мейрамы в южной столицы, читайте здесь.

Напомним, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. В честь праздника казахстанцев ждут длинные выходные.

Добавим также, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228897-dorogi-perekroyut-v-almaty-na-neskolko-dney-iz-za-prazdnovaniya-nauryza/