Как отпразднуют Наурыз в Алматы

В парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана пройдут праздничные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В этом году Наурыз мейрамы в Алматы порадует жителей и гостей города масштабными мероприятиями, где традиции гармонично переплетутся с современностью, сообщают в пресс-службе акимата Алматы.

Главные народные гуляния, спортивные состязания, ярмарки и различные активности развернутся на нескольких знаковых площадках: в парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут во всех районах мегаполиса.

Городские театры и цирк подготовят благотворительные представления, а на сценах крупных концертных залов выступят как казахстанские, так и зарубежные звезды. В целом, в рамках декады Наурызнама в Алматы пройдет более 100 различных мероприятий.

Площадь Астана

Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

21 марта в 11:00 на площади Астана состоится главный концерт "Алматы - в объятиях Наурыза". На сцене выступят легендарный ансамбль "Дос-Мұқасан", Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа "КешYou", Диная, AyaFunk и другие артисты.

Также для зрителей выступят артисты Театра традиционного искусства "Алатау", солисты "Алматы әуендері", театра "Жаңа ғасыр" и фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы".

Кроме того, 21 и 22 марта в 18:00 на площади Астана пройдет двухдневный вечерний фестиваль Juldyzdy Almaty с участием известных исполнителей.

На этой площадке также состоятся спортивные игры, ярмарка ремесленников и семейные активности. Будут установлены яркие фотозоны и арт-объекты.

Площадь Абая

Nauryz Fest. Фото: акимат Алматы

С 21 по 25 марта с 10:00 до 16:00 на площади Абая развернется фестиваль Nauryz Fest, объединяющий культурное наследие и современные технологии.

Перед Дворцом Республики будут установлены креативно оформленные юрты.

Например, в юрте "Рухани мұра" представят реплики инструментов, на которых играли Абай, Жамбыл и Дина, а также пройдут музыкальные выступления.

В юрте "Алматыға саяхат" гости смогут увидеть панорамы города и его достопримечательности в виртуальном формате. Также здесь будет возведена юрта-трансформер "Инновациялық киіз үй" мастера Марата Бексултанова, которая собирается всего за 20 минут.

Кроме того, будут установлены качели алтыбақан, а тренеры проведут народные состязания и различные активности. Среди арт-объектов - инсталляции, посвященные 180-летию Абая Кунанбайулы. В вечернее время 21 и 22 марта на площади Абая пройдут концерты с участием известных исполнителей.

На этой локации в течение нескольких дней будет работать масштабная ярмарка ремесленников. Желающие смогут понаблюдать за работой резчиков по дереву, ювелиров, кожевенников и мастеров войлочного искусства. В каждой юрте пройдут мастер-классы, где посетители попробуют ткать, лепить глиняную посуду, создавать орнаментированные украшения и даже делать национальные музыкальные инструменты.

Роботы, кинетический туннель и виртуальный аватар

Излюбленная всеми пешеходная улица Панфилова - от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би - превратится в пространство современных технологий и культурных погружений. Гостей встретит эффектная арка с LED-экранами, а виртуальный аватар по имени Галымжан расскажет о празднике.

Посетители смогут увидеть себя в традиционной одежде благодаря мультимедийной установке, оставить поздравление на цифровом фонтане и погрузиться в историю Наурыза через VR-экспириенсы: путешествие в древность, соревнования по стрельбе из лука и виртуальные сражения.

В центре площадки появится кинетический туннель, где национальные узоры будут оживать, повторяя движения гостей. Гастрономическая зона удивит роботами-официантами, поваром и баристой, а интеллектуальная игра "Ой-Думан" проверит знания алматинцев и гостей мегаполиса о Наурызе. Атмосферу дополнят "космическая юрта", арт-инсталляции из переработанных материалов и шатер робототехники с разработками казахстанских инженеров. Эта площадка будет работать 21-22 марта.

Книжная ярмарка, встречи с писателями и национальные игры

Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

С 21 по 25 марта на алматинском Арбате пройдет масштабная книжная ярмарка "Наурыз тойы - мерекем, салт-дәстүрім - берекем". Гости смогут пообщаться с писателями и публицистами, послушать выступления поэтов и артистов традиционного жанра. В центре пешеходной зоны развернется шатер, где пройдут мастер-классы, турниры и показательные выступления по национальным играм.

Хор из 5000 голосов исполнит песни Абая

22 марта в 9:30 в Алматы пройдет масштабное хоровое исполнение произведений Абая Кунанбаева, приуроченное к Наурызу и 180-летию великого поэта. Около 5000 человек - известные солисты, артисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города - соберутся вдоль проспекта Абая, чтобы исполнить легендарные песни "Көзімнің қарасы", "Желсіз түнде жарық ай" и "Айттым сәлем, Қаламқас".

Этот перформанс станет символом обновления и единства, наполнив город атмосферой национального наследия. Голоса тысяч участников сольются в гармонии, создавая яркое музыкальное полотно, отражающее духовную мощь казахской культуры. Мероприятие, возможно, войдет в Книгу рекордов. Место проведения: пр. Абая - от пр. Назарбаева до пр. Достык.

На алматинском Арбате состоится Nauryz Fashion Day

18 марта в 14:30 в Алматы пройдет масштабный модный показ Nauryz Fashion Day, приуроченный ко Дню национальной одежды в рамках декады Наурызнама. По красной дорожке пройдут нарядные модели, участницы проекта "Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері" ("Казахские бабушки, восхитившие мир"), титулованные участницы и победители проекта "Мисс Казахстан", а также ателье AtelierRaushan.

Отметим, что бабушки, участницы Nauryz Fashion Day, ранее выступали в Милане на открытии недели моды, а теперь планируют принять участие в Fashion Week в Нью-Йорке и Париже.

Кроме того, организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие, прийти в этностиле, поддержать День национальной одежды и стать участниками Nauryz Fashion Day. Место проведения: ул. Жибек Жолы, Арбат.

Мегазвезды тюркского мира в Алматы

Известные артисты из тюркоязычных стран поздравят алматинцев и гостей мегаполиса с Наурыз мейрамы: 22 марта в 20:00 на сцене Almaty Arena состоится грандиозный концерт "Мега звезды тюркского мира" с участием Sadraddin, Mustafa Sandal, Roza Zergerli, Алексея Чумакова, Burak Özçivit и оркестра "Tynda Music".

С 20 по 25 марта на станциях метро пройдут музыкальные перформансы и выставки музеев города.

Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

Также в городе состоится ряд тематических мероприятий, отражающих идеологию и суть каждого дня в календаре Наурызнама. В программе - субботники, благотворительные акции, представления, игры и различные активности.

Добавим, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечат в текущем году дополнительные выходные. Какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.