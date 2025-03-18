Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как отпразднуют Наурыз в Алматы

Опубликовано:

Празднование Наурыза в Алматы
Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

В парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана пройдут праздничные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

В этом году Наурыз мейрамы в Алматы порадует жителей и гостей города масштабными мероприятиями, где традиции гармонично переплетутся с современностью, сообщают в пресс-службе акимата Алматы.

Главные народные гуляния, спортивные состязания, ярмарки и различные активности развернутся на нескольких знаковых площадках: в парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут во всех районах мегаполиса.

Городские театры и цирк подготовят благотворительные представления, а на сценах крупных концертных залов выступят как казахстанские, так и зарубежные звезды. В целом, в рамках декады Наурызнама в Алматы пройдет более 100 различных мероприятий.

Площадь Астана

Празднование Наурыза в Алматы
Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

21 марта в 11:00 на площади Астана состоится главный концерт "Алматы - в объятиях Наурыза". На сцене выступят легендарный ансамбль "Дос-Мұқасан", Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа "КешYou", Диная, AyaFunk и другие артисты.

Также для зрителей выступят артисты Театра традиционного искусства "Алатау", солисты "Алматы әуендері", театра "Жаңа ғасыр" и фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы".

Кроме того, 21 и 22 марта в 18:00 на площади Астана пройдет двухдневный вечерний фестиваль Juldyzdy Almaty с участием известных исполнителей.

На этой площадке также состоятся спортивные игры, ярмарка ремесленников и семейные активности. Будут установлены яркие фотозоны и арт-объекты.

Площадь Абая

Наурыз в Алматы
Nauryz Fest. Фото: акимат Алматы

С 21 по 25 марта с 10:00 до 16:00 на площади Абая развернется фестиваль Nauryz Fest, объединяющий культурное наследие и современные технологии.

Перед Дворцом Республики будут установлены креативно оформленные юрты.

Например, в юрте "Рухани мұра" представят реплики инструментов, на которых играли Абай, Жамбыл и Дина, а также пройдут музыкальные выступления.

В юрте "Алматыға саяхат" гости смогут увидеть панорамы города и его достопримечательности в виртуальном формате. Также здесь будет возведена юрта-трансформер "Инновациялық киіз үй" мастера Марата Бексултанова, которая собирается всего за 20 минут.

Кроме того, будут установлены качели алтыбақан, а тренеры проведут народные состязания и различные активности. Среди арт-объектов - инсталляции, посвященные 180-летию Абая Кунанбайулы. В вечернее время 21 и 22 марта на площади Абая пройдут концерты с участием известных исполнителей.

На этой локации в течение нескольких дней будет работать масштабная ярмарка ремесленников. Желающие смогут понаблюдать за работой резчиков по дереву, ювелиров, кожевенников и мастеров войлочного искусства. В каждой юрте пройдут мастер-классы, где посетители попробуют ткать, лепить глиняную посуду, создавать орнаментированные украшения и даже делать национальные музыкальные инструменты.

Роботы, кинетический туннель и виртуальный аватар

Излюбленная всеми пешеходная улица Панфилова - от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би - превратится в пространство современных технологий и культурных погружений. Гостей встретит эффектная арка с LED-экранами, а виртуальный аватар по имени Галымжан расскажет о празднике.

Посетители смогут увидеть себя в традиционной одежде благодаря мультимедийной установке, оставить поздравление на цифровом фонтане и погрузиться в историю Наурыза через VR-экспириенсы: путешествие в древность, соревнования по стрельбе из лука и виртуальные сражения.

В центре площадки появится кинетический туннель, где национальные узоры будут оживать, повторяя движения гостей. Гастрономическая зона удивит роботами-официантами, поваром и баристой, а интеллектуальная игра "Ой-Думан" проверит знания алматинцев и гостей мегаполиса о Наурызе. Атмосферу дополнят "космическая юрта", арт-инсталляции из переработанных материалов и шатер робототехники с разработками казахстанских инженеров. Эта площадка будет работать 21-22 марта.

Книжная ярмарка, встречи с писателями и национальные игры

Празднование Наурыза в Алматы
Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

С 21 по 25 марта на алматинском Арбате пройдет масштабная книжная ярмарка "Наурыз тойы - мерекем, салт-дәстүрім - берекем". Гости смогут пообщаться с писателями и публицистами, послушать выступления поэтов и артистов традиционного жанра. В центре пешеходной зоны развернется шатер, где пройдут мастер-классы, турниры и показательные выступления по национальным играм.

Хор из 5000 голосов исполнит песни Абая

22 марта в 9:30 в Алматы пройдет масштабное хоровое исполнение произведений Абая Кунанбаева, приуроченное к Наурызу и 180-летию великого поэта. Около 5000 человек - известные солисты, артисты Государственной хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, студенты музыкальных учебных заведений и жители города - соберутся вдоль проспекта Абая, чтобы исполнить легендарные песни "Көзімнің қарасы", "Желсіз түнде жарық ай" и "Айттым сәлем, Қаламқас".

Этот перформанс станет символом обновления и единства, наполнив город атмосферой национального наследия. Голоса тысяч участников сольются в гармонии, создавая яркое музыкальное полотно, отражающее духовную мощь казахской культуры. Мероприятие, возможно, войдет в Книгу рекордов. Место проведения: пр. Абая - от пр. Назарбаева до пр. Достык.

На алматинском Арбате состоится Nauryz Fashion Day

18 марта в 14:30 в Алматы пройдет масштабный модный показ Nauryz Fashion Day, приуроченный ко Дню национальной одежды в рамках декады Наурызнама. По красной дорожке пройдут нарядные модели, участницы проекта "Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері" ("Казахские бабушки, восхитившие мир"), титулованные участницы и победители проекта "Мисс Казахстан", а также ателье AtelierRaushan.

Отметим, что бабушки, участницы Nauryz Fashion Day, ранее выступали в Милане на открытии недели моды, а теперь планируют принять участие в Fashion Week в Нью-Йорке и Париже.

Кроме того, организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие, прийти в этностиле, поддержать День национальной одежды и стать участниками Nauryz Fashion Day. Место проведения: ул. Жибек Жолы, Арбат.

Мегазвезды тюркского мира в Алматы

Известные артисты из тюркоязычных стран поздравят алматинцев и гостей мегаполиса с Наурыз мейрамы: 22 марта в 20:00 на сцене Almaty Arena состоится грандиозный концерт "Мега звезды тюркского мира" с участием Sadraddin, Mustafa Sandal, Roza Zergerli, Алексея Чумакова, Burak Özçivit и оркестра "Tynda Music".

С 20 по 25 марта на станциях метро пройдут музыкальные перформансы и выставки музеев города.

Празднование Наурыза в Алматы
Празднование Наурыза. Фото: акимат Алматы

Также в городе состоится ряд тематических мероприятий, отражающих идеологию и суть каждого дня в календаре Наурызнама. В программе - субботники, благотворительные акции, представления, игры и различные активности.

Добавим, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник).

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечат в текущем году дополнительные выходные. Какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228882-kak-otprazdnuyut-nauryz-v-almaty/