До 22 градусов потеплеет в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 марта, обещают теплую солнечную погоду - осадков на этой неделе в южной столице не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 марта в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 14 градусов, но ночью температура опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

18 марта ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

19 марта осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

20 марта в Алматы будет солнечно. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 20 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

21 марта тоже прогнозируют ясную погоду. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

22 марта ожидается пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

23 марта, по прогнозам, вновь будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 16 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 22 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.