Дождь и небольшое потепление обещают в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 марта, прогнозируют погоду без осадков, лишь в пятницу ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 марта в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

18 марта вновь обещают пасмурную погоду. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 6,5 м/с.

19 марта будет облачно, без осадков. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

20 марта в Астане осадков не ожидается. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до минус 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 6,6 м/с.

21 марта обещают небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

22 марта обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,9 м/с.

23 марта, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.