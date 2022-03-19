Слухами о пропаганде ЛГБТ в школьной программе напугали казахстанцев

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В социальных сетях среди казахстанцев распространилась информация о том, что в казахстанских школах якобы собираются проводить уроки по "развитию ЛГБТ" и раннему сексуальному просвещению для детей. Эти данные – фейк.

О том, что в Казнете ходят слухи про возможные "уроки ЛГБТ" в школах, сообщил Stopfake.kz.

Фактчекеры запросили официальную информацию у Министерства образования и науки Казахстана, чтобы проверить подобные заявления.

"В соцсетях распространяется ложная информация о том, что в Казахстане якобы готовят программу для школьников о "развитии ЛГБТ" и "школьный курс по секспросвету". Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк.

И каких-либо учебных программ и дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний", — прокомментировали запрос в пресс-службе МОН РК.

Кроме того, в ведомстве напомнили о недопустимости распространения ложной информации. Казахстанцев призвали доверять только официальным сведениям, которые публикуются на страницах МОН РК в соцсетях и на сайте министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961596-kazahstantsev-napugali-feykom-o-propagande-lgbt-v-novyh-shkolnyh-programmah/