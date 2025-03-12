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В Минпросвещения отказались от идеи заменить учебники на планшеты

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Рюкзак и школьные принадлежности лежат на паркете
Школьные принадлежности. Иллюстративное фото: artisteer/Getty Images

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах мажилиса прокомментировал идею замены учебников на планшеты. Таким образом ранее в ведомстве хотели снизить вес рюкзака, передает корреспондент NUR.KZ.

"На планшеты учебники заменяться не будут. Как показывают практика и эксперты, в мире это уже доказано, и это не дает должного эффекта. Неоправданно. Поэтому многие страны сейчас отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы", - сказал Гани Бейсембаев.

Вес школьного рюкзака, по словам министра, будут снижать другими путями.

"Есть разные пути для снижения нагрузки. Мы уже первый шаг сделали - учебники оцифровали. Второе - это мы должны из трехсменки перейти все-таки к одной смене. И третий шаг - благодаря данным мерам можно будет в школах правильно рассмотреть учебное расписание, ставить парные уроки. Вот эти все методы как раз приведут к тому, чтобы окончательно решить эти вопросы", - заявил министр.

При этом Гани Бейсембаев подчеркнул, что уже в прошлом году в Казахстане снизили количество трехсменных школ.

"Осталось более 40 школ. В этом году мы окончательно хотим завершить вопрос и закрыть его", - заверил глава Минпросвещения.

Напомним, в конце сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев затронул проблему ношения казахстанскими школьниками больших и тяжелых рюкзаков.

"Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат", - сказал глава государства.

Позже уже бывший премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса в стране и избавить казахстанских школьников от тяжелых рюкзаков.

В ноябре 2022 года бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснял, что первоклассников хотят снабдить планшетами для того, чтобы решить проблему тяжелых рюкзаков.

Однако позже, весной 2023 года, стало известно, что в Минпросвещения отказались заменить учебники планшетами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227374-v-minprosveshcheniya-otkazalis-ot-idei-zamenit-uchebniki-na-planshety/