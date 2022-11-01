Для чего казахстанских школьников хотят обеспечить планшетами, ответил Мусин

Планшет. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности в кулуарах кабмина объяснил, для чего первоклассников Казахстана хотят обеспечить планшетами, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, намерены ли власти с помощью планшетов решить проблему тяжелых рюкзаков.

"Да, это очевидно, что нужно в этом направлении двигаться. Будет согласовано с Минпросвещения и Минздравом – они будут работать над тем, чтобы выработать стандарт.

Мы не совсем исключаем учебники, там (в школах – прим. ред.) будут шкафчики, и там будут храниться учебники. В школе он (ребенок – прим. ред.) будет использовать учебники. То есть все время, пять часов, сидеть с планшетом ребенок не будет", – сказал в ответ Багдат Мусин.

Он добавил, что в следующем учебном году планшетами планируется обеспечить около 200 тыс. детей, если его Минцифры сможет получить на это бюджетные средства.

"Сейчас наше министерство ведет расчеты. Мы необходимые работы с Министерством финансов и Министерством просвещения будем проводить для того, чтобы выработать модель, и премьер-министр и президент дальше будут решать.

Сейчас не могу сказать, сколько средств потребуется, потому что разные модели. Мы именно взяли сервисную модель. Сегодня, когда вы айфон покупаете у какого-нибудь мобильного оператора, вы на двухгодичную подписку садитесь, и вам телефон бесплатно дают. То же самое мы хотим сделать по планшетам, чтобы государству не одновременно нагрузка шла, а была такая сервисная модель", – заявил Мусин.

По его словам, речь не идет о том, чтобы строились заводы по производству техники, а о том, чтобы породить спрос на отечественное производство.

"Если спроса нет, то и организации этих планшетов не будет. Ноутбуки и компьютеры у нас уже собирают на заводе имени Кирова в Петропавловске и в Парке информационных технологий. Эти производства налажены, но нам теперь надо породить спрос на планшеты. Потому что он легкий и к нему уже все привыкли.

Мы изучали международный опыт, многие страны переходят на планшетизацию. Чтобы породить спрос мы не собираемся выделять деньги, чтобы строились эти заводы. Мы объявили, что будет закупаться через операторов мобильной связи", – добавил глава МЦРИАП.

Как продвигается цифровизация образования в Казахстане

13 сентября Багдат Мусин сообщал о том, как идет работа по цифровизации сферы образования в Казахстане.

По его словам, сейчас ведется активная работа по переводу портфеля учебников в цифровой формат: из имеющихся 670 печатных учебников 97% уже оцифровано, до конца года 100% учебников будут доступны в цифровом формате.

Министр отметил, что в целом до сельских школ полностью доведена инфраструктура интернета. Однако цифровизация образовательного процесса в сельских школах все еще находится на низком уровне. Причина в отсутствии сетей распространения внутришкольного интернета, в связи с чем, в этом вопросе необходима поддержка местных исполнительных органов.

Плюсы и минусы использования электронных учебников

Несомненно, электронные учебники значительно экономят пространство и ресурсы. Но у таких книг есть и серьезные недостатки. На портале Глобальной школьной лаборатории приводятся плюсы и минусы таких учебников и использования планшетов в школах в целом.

Плюсы:

Экологичность – для производства не требуется бумага;

Компактность – занимает меньше места, не нагружает спину;

Экономия средств – электронная книга окупается быстрее;

Дополнительные возможности, такие как поиск информации в интернете.

Минусы:

Могут негативно сказываться на зрении;

Требуют регулярной подзарядки батареи;

Более хрупкие, могут легче разбиться или сломаться.

Напомним, ранее сообщалось, что аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдавать по QR-коду в Egov.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995202-dlya-chego-kazahstanskih-shkolnikov-hotyat-obespechit-planshetami-otvetil-musin/