Смаилов поручил избавить казахстанских школьников от тяжелых рюкзаков

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса в стране и строительство школ нового формата на 800 тыс. ученических мест, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Поручения были даны главой правительства в рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа", что был одобрен президентом на заседании Высшего совета по реформам.

"Нам надо оперативно приступить к реализации этого Нацпроекта. Вместе с тем на сегодня не решены вопросы по определению участков для 143 школ в регионах. Эту работу необходимо максимально ускорить: до конца октября решить вопрос по школам, строительство которых запланировано на 2023 год, и до конца года – по тем, которые планируются на 2024", - сказал премьер-министр.

Смаилов также подчеркнул, что необходимо ускорить цифровизацию учебного процесса.

"В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжелых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом "Қазақстан халқына" отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ", - подчеркнул Смаилов.

Он также дал поручение МЦРИАП совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны.

Напомним, на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение решить проблему тяжелых рюкзаков учащихся в казахстанских школах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990711-smailov-poruchil-razgruzit-kazahstanskih-shkolnikov-ot-tyazhelyh-ryukzakov/