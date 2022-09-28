"Никакие отговорки здесь не уместны": Токаев дал акимам время до конца года на решение проблем со школами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на очередном заседании Высшего совета по реформам. Он дал поручения касательно создания нормальных условий для получения образования, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы главы государства.

По словам президента, создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.

"К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта "Комфортная школа" должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов", - заявил Токаев.

Как отметил президент, правительство и Счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению.

"Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным - до конца года", - обратился он к акимам.

По словам президента, также должны быть решены вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов.

"Предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем хочу сразу предупредить - спрос за школы будет особый, - отметил Токаев.

Как подчеркнул президент, важны не только здания и классы - система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам.

"Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990104-nikakie-otgovorki-zdes-ne-umestny-tokaev-dal-akimam-vremya-do-kontsa-goda-na-reshenie-problem-so-shkolami/