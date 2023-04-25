Заменить школьные учебники на планшеты отказались в Минпросвещения

Учебники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минцифры Багдат Мусин в кулуарах кабмина рассказал, что в Минпросвещения отказались заменить школьные учебники планшетами, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что их министерству было поручено выработать предложение по решению проблемы тяжелых рюкзаков.

"Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство – Минпросвещения – проработало данный вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инновации в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение", – заявил он.

Корреспондент NUR.KZ уточнил у Минпросвещения, о каких методах идет речь.

"Использовать интерактивные панели в классах, а устройства использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами", – заявили в пресс-службе ведомства.

Проблема тяжелых рюкзаков в Казахстане

В конце сентября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев затронул проблему ношения казахстанскими школьниками больших и тяжелых рюкзаков.

"Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат", – сказал глава государства.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса в стране и избавить казахстанских школьников от тяжелых рюкзаков.

В ноябре прошлого года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснял, что первоклассников хотят снабдить планшетами для того, чтобы решить проблему тяжелых рюкзаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018171-zamenit-shkolnye-uchebniki-na-planshety-otkazalis-v-minprosvescheniya/