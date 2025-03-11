Около 500 автомашин застряли в пробке между Карагандой и Астаной (видео)

Из-за бушующего бурана на трассе между Астаной и Карагандой образовалась пробка из 500 автомашин. Полицейские организовали сопровождение колонн авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, накануне вечером связи с ухудшением погодных условий, включая сильный буран и низкую видимость, движение на всех автодорогах республиканского и областного значения в регионе временно ограничили.

"На трассе Караганда - Астана в связи с ограничением движения образовался затор из около 500 автомобилей. Подобная ситуация сложилась и на трассе Караганда - Балхаш, где скопилось более 50 транспортных средств.

Полиция организовала сопровождение колонн автомобилей для их безопасного передвижения. В частности, около 500 автомобилей были успешно проведены в сопровождении патрульных с терминала Темиртау до границы Акмолинской области", - отмечается в сообщении полиции в Instagram.

Кроме этого, по данным КТЖ, в минувшие выходные более 300 пассажиров перевезены поездами нацперевозчика с закрытых из-за непогоды трасс

"Сложные погодные условия стали причиной частичного закрытия автомобильных трасс в ряде регионов страны. В этих условиях поезда стали единственным безопасным и надежным видом транспорта, обеспечив оперативную перевозку более 300 пассажиров со станций Ерейментау, курорт Боровое, Акколь, Шортанды. Всего было организовано более 700 дополнительных мест в поездах", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее в условиях сильного снегопада и нулевой видимости на трассе в Карагандинской области столкнулись 10 автомобилей. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения. Пострадавших нет.

А в феврале мы писали, что из-за непогоды на республиканской трассе "Астана-Караганда" наблюдалось скопление автомашин - свыше 200 легковых и грузовых авто.

В конце января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей.

Тогда же мы писали, что на участке от Щучинска до Астаны образовалась автомобильная пробка из более чем 400 автомобилей.