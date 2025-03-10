Непогода в Астане: пригородные маршруты приостанавливают работу

Из-за непогоды в Астане на данный момент приостановлено движение сразу семи пригородных автобусных маршрутов, а коммунальные службы усиленно вывозят снег из города.

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По данным пресс-службы акимата столицы, из-за обильного снегопада снегоуборочные работы продолжаются круглосуточно, а коммунальные службы функционируют в бесперебойном усиленном режиме.

"С утра 10 марта на уборку снега в Астане вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники. В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометров снега 2 726 большегрузными рейсами", - сообщили в акимате.

Жителей и гостей столицы призвали быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения.

Кроме того, в ТОО "City Transportation Systems" сообщили, что на данный момент из-за метели движение приостановили сразу 7 пригородных маршрутов.

"В связи с ухудшением погодных условий временно остановлено движение пригородных маршрутов № 310, 315, 316, 317, 327, 328, 329. Маршрут № 302 доезжает до ОП "Тайтөбе ауылы", - предупредили в CTS.

Ранее синоптики сообщили, что 10 марта в Астане выпадет снег. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.