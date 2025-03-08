Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег пообещали в мегаполисах Казахстана 8 марта

Опубликовано:

Девушка с зонтом
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 8 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы пообещали дождь и снег. Температура днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 4,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,5 м/с.

Ранее синоптики отмечали, несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду на всей территории Казахстана, принося с собой снег, метели на севере и осадки в виде дождя и снега – на юге страны.

Кроме того, по всей республике в эти выходные, с 8 по 10 марта, ожидается усиление ветра.

Также стоит отметить, что в ряде регионов страны на 8 марта было объявлено штормовое предупреждение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226513-sneg-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-8-marta/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег пообещали в мегаполисах Казахстана 8 марта