Снег пообещали в мегаполисах Казахстана 8 марта

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 8 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы пообещали дождь и снег. Температура днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют легкий снег. Днем воздух прогреется до -3 градусов, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 4,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +10 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,5 м/с.

Ранее синоптики отмечали, несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду на всей территории Казахстана, принося с собой снег, метели на севере и осадки в виде дождя и снега – на юге страны.

Кроме того, по всей республике в эти выходные, с 8 по 10 марта, ожидается усиление ветра.

Также стоит отметить, что в ряде регионов страны на 8 марта было объявлено штормовое предупреждение.