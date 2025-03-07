Снежные праздничные выходные пообещали синоптики казахстанцам

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие выходные, с 8 по 10 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как отмечают синоптики, несмотря на то, что на календаре уже весна, серия северо-западных циклонов продолжает оказывать свое влияние на погоду на всей территории Казахстана, принося с собой снег, метели на севере и осадки в виде дождя и снега – на юге страны.

Кроме того, по всей республике в эти выходные ожидается усиление ветра.

Но уже с 9 марта с запада начнет смещаться антициклон, который, смещаясь все дальше на остальные части страны, обусловит прекращение осадков и похолодание.

Как предупреждают в "Казгидромете", в понедельник, 10 марта, в северных регионах в ночные часы ожидается похолодание до 12...20 градусов мороза.

Напомним, о том, как казахстанцы будут отдыхать в честь Международного женского дня, можно почитать здесь.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие подарки казахстанцы дарят свои дамам на 8 марта, а также сколько в стране зарабатывают на продаже тюльпанов в преддверии праздника.