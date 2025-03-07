Движение автотранспорта ограничили в девяти областях Казахстана

В связи с погодными условиями сразу в нескольких областях Казахстана закрыты участки республиканских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 20:00 7 марта на 11 республиканских автомобильных дорогах в 9 областях введено ограничение движения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".

Актюбинская область:

автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 776-1240 (г. Актобе – граница Кызылординской области).

Область Абай:

автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 615-768 (граница области Жетысу – г. Аягоз);

автодорога "Таскескен – Бахты – граница КНР" км 0-75 (с. Таскескен – с. Урджар).

Атырауская область:

автодорога "Атырау – Уральск" км 5-62 (г. Атырау – с. Махамбет).

Жамбылская область:

автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 534-593 (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области).

автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159-238 (с. Отар – с. Кайнар).

Область Жетiсу:

автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 558-615 (г. Ушарал – граница области Абай);

автодорога "Сарыозек – Коктал" км 45-68 (перевал Алтын-Эмель).

Костанайская область:

автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 252-340 (граница области Улытау – г. Аркалык).

Кызылординская область:

автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области – г. Аральск).

Область Ұлытау:

автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 137-252 (с. Улытау – граница Костанайской области).

Туркестанская область:

автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 593-620 (граница Туркестанской области – п. Т. Рыскулова).

Сообщается, что в настоящее время для содержания дорог задействованы 803 единицы спецтехники и 1859 специалистов.

Накануне синоптики прогнозировали, что практически по всему Казахстану, в 19 регионах страны, объявлено штормовое предупреждение.

Сообщалось также, что в преддверии Международного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана: в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории страны.

Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром, слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться.