Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Движение автотранспорта ограничили в девяти областях Казахстана

Опубликовано:

Заснеженная трасса
Метель. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

В связи с погодными условиями сразу в нескольких областях Казахстана закрыты участки республиканских трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

По состоянию на 20:00 7 марта на 11 республиканских автомобильных дорогах в 9 областях введено ограничение движения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".

Актюбинская область:

  • автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 776-1240 (г. Актобе – граница Кызылординской области).

Область Абай:

  • автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 615-768 (граница области Жетысу – г. Аягоз);
  • автодорога "Таскескен – Бахты – граница КНР" км 0-75 (с. Таскескен – с. Урджар).

Атырауская область:

  • автодорога "Атырау – Уральск" км 5-62 (г. Атырау – с. Махамбет).

Жамбылская область:

  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 534-593 (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области).
  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 159-238 (с. Отар – с. Кайнар).

Область Жетiсу:

  • автодорога "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 558-615 (г. Ушарал – граница области Абай);
  • автодорога "Сарыозек – Коктал" км 45-68 (перевал Алтын-Эмель).

Костанайская область:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 252-340 (граница области Улытау – г. Аркалык).

Кызылординская область:

  • автодорога "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1362 (граница Актюбинской области – г. Аральск).

Область Ұлытау:

  • автодорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 137-252 (с. Улытау – граница Костанайской области).

Туркестанская область:

  • автодорога "Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 593-620 (граница Туркестанской области – п. Т. Рыскулова).

Сообщается, что в настоящее время для содержания дорог задействованы 803 единицы спецтехники и 1859 специалистов.

Накануне синоптики прогнозировали, что практически по всему Казахстану, в 19 регионах страны, объявлено штормовое предупреждение.

Сообщалось также, что в преддверии Международного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана: в ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории страны.

Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром, слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226467-dvizhenie-avtotransporta-ogranichili-v-devyati-oblastyah-kazahstana/