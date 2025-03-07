Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено завтра, 8 марта, во всех регионах Казахстана. Синоптики обещают низовую метель, осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра днем в Астане ожидаются осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед.

Ночью в Алматинской области обещают осадки (дождь, снег), в горных районах области временами сильный снег.

8 марта ночью на севере Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью на севере области, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области завтра также прогнозируются снег, низовая метель, днем западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед.

8 марта в Восточно-Казахстанской области обещают осадки (дождь, снег), гололед. На юге области ожидается метель.

В Акмолинской области ожидаются днем на западе, юге осадки (дождь, снег). Ночью на юге, востоке области, днем на западе, юге области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере, западе, в горных районах Туркестанской области прогнозируются осадки (дождь, снег), днем на севере, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на юге области туман.

Снег синоптики обещают завтра и в Костанайской области. Ожидаются низовая метель, днем гололед. На севере, западе области туман.

Аналогичная погода ожидается и в Карагандинской области, на западе, юге области сильные осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

8 марта в области Ұлытау ожидаются осадки, на западе, в центре области сильные осадки (дождь, снег), днем осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед.

Также в области Абай завтра обещают осадки (дождь, снег), на юге области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На юге области метель.

8 марта ночью в Жамбылской области прогнозируются осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем в горных районах области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман.

Снег, низовая метель, туман завтра ожидается в СКО.

В Западно-Казахстанской области завтра обещают гололед, туман.

8 марта в Кызылординской области ночью будут осадки (дождь, снег), днем в центре, на востоке области осадки (дождь, снег). На севере, в центре области гололед.

Аналогичная погода завтра в Актюбинской и Атырауской областях - ожидаются гололед, туман, метель.

8 марта в области Жетісу ожидаются осадки, на юге, востоке, горных районах сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, востоке, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на востоке, в центре, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.